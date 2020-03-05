05.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:52

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 273.753 0,55 BIST ANKARA 178.946 1,58 BIST ANTALYA 101.136 1,54 BIST BALIKESİR 98.680 -0,50 BIST BURSA 204.827 -0,50 BIST DENIZLI 159.692 -0,32 BIST ISTANBUL 113.058 0,54 BIST IZMIR 205.028 0,03 BIST KAYSERI 451.407 -0,61 BIST KOCAELI 224.558 -0,55 BIST KONYA 89.087 0,38 BIST TEKIRDAĞ 428.010 0,27

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA