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Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 273.753 0,55
BIST ANKARA 178.946 1,58
BIST ANTALYA 101.136 1,54
BIST BALIKESİR 98.680 -0,50
BIST BURSA 204.

05.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 05.03.2020 18:52
Borsada şehir endekslerinin değişimi

'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 273.753 0,55
BIST ANKARA 178.946 1,58
BIST ANTALYA 101.136 1,54
BIST BALIKESİR 98.680 -0,50
BIST BURSA 204.827 -0,50
BIST DENIZLI 159.692 -0,32
BIST ISTANBUL 113.058 0,54
BIST IZMIR 205.028 0,03
BIST KAYSERI 451.407 -0,61
BIST KOCAELI 224.558 -0,55
BIST KONYA 89.087 0,38
BIST TEKIRDAĞ 428.010 0,27
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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