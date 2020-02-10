10.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 286.474 0,75 BIST ANKARA 163.038 -1,90 BIST ANTALYA 113.045 -4,81 BIST BALIKESİR 121.803 -2,09 BIST BURSA 211.566 -2,32 BIST DENIZLI 163.384 1,74 BIST ISTANBUL 120.008 -2,89 BIST IZMIR 218.290 -2,99 BIST KAYSERI 537.616 -2,63 BIST KOCAELI 237.528 -2,00 BIST KONYA 99.802 -5,25 BIST TEKIRDAĞ 486.052 -2,85

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)