Borsada şehir endekslerinin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 174.007 1,42
BIST ANKARA 113.881 0,74
BIST ANTALYA 47.811 -0,18
BIST BALIKESİR 57.928 1,70
BIST BURSA 136.
08.08.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|174.007
|1,42
|BIST ANKARA
|113.881
|0,74
|BIST ANTALYA
|47.811
|-0,18
|BIST BALIKESİR
|57.928
|1,70
|BIST BURSA
|136.848
|0,31
|BIST DENIZLI
|83.518
|1,37
|BIST ISTANBUL
|98.008
|2,02
|BIST IZMIR
|152.185
|-0,89
|BIST KAYSERI
|352.458
|4,36
|BIST KOCAELI
|238.662
|0,54
|BIST KONYA
|62.353
|1,83
|BIST TEKIRDAĞ
|203.097
|0,93
Kaynak: AA