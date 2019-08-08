08.08.2019 18:38

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.007 1,42 BIST ANKARA 113.881 0,74 BIST ANTALYA 47.811 -0,18 BIST BALIKESİR 57.928 1,70 BIST BURSA 136.848 0,31 BIST DENIZLI 83.518 1,37 BIST ISTANBUL 98.008 2,02 BIST IZMIR 152.185 -0,89 BIST KAYSERI 352.458 4,36 BIST KOCAELI 238.662 0,54 BIST KONYA 62.353 1,83 BIST TEKIRDAĞ 203.097 0,93

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)