Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.111 -0,72 BIST ANKARA 113.994 0,35 BIST ANTALYA 49.101 -0,48 BIST BALIKESİR 56.483 -0,95 BIST BURSA 143.195 -0,18 BIST DENIZLI 81.076 -1,10 BIST ISTANBUL 103.562 0,81 BIST IZMIR 158.305 -0,12 BIST KAYSERI 333.233 0,31 BIST KOCAELI 240.464 2,19 BIST KONYA 64.184 -0,48 BIST TEKIRDAĞ 222.874 -0,12

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)