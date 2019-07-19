Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:



Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.437 -0,45 BIST ANKARA 113.197 -0,15 BIST ANTALYA 50.122 1,29 BIST BALIKESİR 55.573 -0,05 BIST BURSA 143.073 0,43 BIST DENIZLI 81.423 1,92 BIST ISTANBUL 102.183 0,19 BIST IZMIR 158.112 1,17 BIST KAYSERI 334.292 1,70 BIST KOCAELI 235.094 1,25 BIST KONYA 64.078 -1,65 BIST TEKIRDAĞ 218.729 -1,69

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)