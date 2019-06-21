Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.503 3,77
BIST ANKARA 111.607 -0,61
BIST ANTALYA 46.978 -0,96
BIST BALIKESİR 50.397 0,45
BIST BURSA 130.

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST ADANA 188.503 3,77
BIST ANKARA 111.607 -0,61
BIST ANTALYA 46.978 -0,96
BIST BALIKESİR 50.397 0,45
BIST BURSA 130.608 -0,89
BIST DENIZLI 76.283 -0,78
BIST ISTANBUL 96.709 -0,15
BIST IZMIR 149.465 0,16
BIST KAYSERI 296.223 0,18
BIST KOCAELI 211.468 -0,60
BIST KONYA 66.970 1,20
BIST TEKIRDAĞ 204.301 -1,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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