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Borsada ‘pahalı imaj’ operasyonu

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Hakan Atilla, hisse senedi piyasasına küçük yatırımcı girişinin arttığını, ilginin hacme ve derinliğe dönüşmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

20.02.2020 08:16 | Son Güncelleme: 20.02.2020 08:16
Borsada ‘pahalı imaj’ operasyonu

Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Genel Müdürü Hakan Atilla, hisse senedi piyasasına küçük yatırımcı girişinin arttığını, ilginin hacme ve derinliğe dönüşmesi için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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