Borsada işlem hacmi sıralaması
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Borsada işlem hacmi sıralaması

08.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:48
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.289.956.982Petkim2.025.885.855Koza Altın1.529.001.681Kardemir (D)1.325.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Garanti Bankası2.289.956.982
Petkim2.025.885.855
Koza Altın1.529.001.681
Kardemir (D)1.325.970.747
Türk Hava Yolları1.296.760.801
Halkbank1.030.359.077
İndeks Bilgisayar994.855.675
Tüpraş981.764.865
Emlak Konut GMYO785.857.625
Ereğli Demir Çelik723.998.058
İş Bankası (C)692.216.280
Hektaş678.263.797
Vakıflar Bankası674.277.033
Şişe Cam666.155.048
Turkcell601.352.225
Akbank585.169.720
Doğan Holding519.444.353
Gözde Girişim472.762.163
Yapı ve Kredi Bankası461.038.542
Gübre Fabrikaları388.945.532
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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