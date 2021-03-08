Borsada işlem hacmi sıralaması
08.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:48
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem HacmiGaranti Bankası2.289.956.982Petkim2.025.885.855Koza Altın1.529.001.681Kardemir (D)1.325.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|2.289.956.982
|Petkim
|2.025.885.855
|Koza Altın
|1.529.001.681
|Kardemir (D)
|1.325.970.747
|Türk Hava Yolları
|1.296.760.801
|Halkbank
|1.030.359.077
|İndeks Bilgisayar
|994.855.675
|Tüpraş
|981.764.865
|Emlak Konut GMYO
|785.857.625
|Ereğli Demir Çelik
|723.998.058
|İş Bankası (C)
|692.216.280
|Hektaş
|678.263.797
|Vakıflar Bankası
|674.277.033
|Şişe Cam
|666.155.048
|Turkcell
|601.352.225
|Akbank
|585.169.720
|Doğan Holding
|519.444.353
|Gözde Girişim
|472.762.163
|Yapı ve Kredi Bankası
|461.038.542
|Gübre Fabrikaları
|388.945.532
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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