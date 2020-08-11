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Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.178.844.230
ASELSAN 1.835.766.397
Emlak Konut GMYO 1.830.

Borsada işlem hacmi sıralaması
11.08.2020 18:45 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:48

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 2.178.844.230
ASELSAN 1.835.766.397
Emlak Konut GMYO 1.830.019.894
Garanti Bankası 1.515.198.924
Şişe Cam 1.499.857.399
Akbank 1.183.892.515
Güneş Sigorta 825.459.797
Trakya Cam 693.613.496
Tüpraş 583.878.206
Bim Mağazalar 580.316.710
TAV Havalimanları 578.384.804
Yapı ve Kredi Bankası 523.278.605
Turkcell 491.823.469
Vakıflar Bankası 480.003.976
halkbank 463.850.464
İş Finansal Kiralama 376.396.666
Petkim 364.882.942
Odaş Elektrik 359.622.024
Kardemir (D) 354.497.943
Karsan Otomotiv 350.812.788
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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