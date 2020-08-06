Borsada işlem hacmi sıralaması Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi

Emlak Konut GMYO 2.424.679.256

Garanti Bankası 1.536.053.531

Şişe Cam 1.212.959.

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Emlak Konut GMYO 2.424.679.256 Garanti Bankası 1.536.053.531 Şişe Cam 1.212.959.607 ASELSAN 1.127.802.903 Akbank 1.097.477.261 Güneş Sigorta 914.777.005 Trakya Cam 833.299.316 Eczacıbaşı İlaç 746.896.143 Odaş Elektrik 614.558.344 Türk Hava Yolları 606.210.299 Yapı ve Kredi Bankası 505.126.736 Kardemir (D) 502.273.671 Turkcell 482.783.395 Koza Altın 463.070.609 Bim Mağazalar 461.201.645 Arçelik 457.224.201 Deva Holding 453.163.886 Ereğli Demir Çelik 400.353.009 Vakıflar Bankası 362.810.872 Tüpraş 339.964.009 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA