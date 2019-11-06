Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 939.198.746
Aselsan 432.670.362
Beşiktaş Futbol Yat.

06.11.2019 18:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 18:42
Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 939.198.746
Aselsan 432.670.362
Beşiktaş Futbol Yat. 430.242.848
Garanti Bankası 365.959.183
Ereğli Demir Çelik 252.652.462
Petkim 250.783.150
Galatasaray Sportif 244.649.331
Türk Telekom 233.224.490
Fenerbahçe Futbol 232.389.340
Akbank 220.917.027
Bera Holding 216.585.406
Kardemir (D) 197.345.505
T. Halk Bankası 162.984.513
Koza Madencilik 158.896.196
Pegasus 153.678.335
Tüpraş 147.447.795
Alarko Holding 145.127.610
İş Fin.Kir. 142.920.730
Doğuş Otomotiv 142.637.104
İpek Doğal Enerji 137.785.960
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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