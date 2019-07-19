Borsada işlem hacmi sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.493.486.334
Garanti Bankası 1.383.275.676
T.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.493.486.334
|Garanti Bankası
|1.383.275.676
|T. Halk Bankası
|712.419.018
|Akbank
|364.646.992
|Kardemir (D)
|357.561.114
|Petkim
|348.934.657
|Vakıflar Bankası
|334.828.347
|Ereğli Demir Çelik
|320.630.863
|Aselsan
|282.799.174
|Tüpraş
|202.205.964
|İş Bankası (C)
|192.002.677
|Yapı ve Kredi Bank.
|184.106.082
|Türk Telekom
|139.792.485
|Koç Holding
|139.430.584
|Koza Madencilik
|138.734.942
|Vestel
|122.047.200
|Pegasus
|118.489.820
|Emlak Konut GMYO
|88.280.430
|Turkcell
|83.421.278
|Koza Altın
|79.699.781
Kaynak: AA
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