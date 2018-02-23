Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.054.600.450
Garanti Bankası 382.072.

Borsada İşlem Hacmi Sıralaması

Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.054.600.450
Garanti Bankası 382.072.576
Kardemir (D) 321.921.444
Petkim 223.151.560
Tüpraş 218.210.323
Koza Altın 207.637.313
Emlak Konut GMYO 178.669.222
T. Halk Bankası 169.024.068
Ereğli Demir Celik 166.093.043
İş Bankası (C) 149.515.202
Enerjisa Enerji 145.952.359
Akbank 128.715.927
Aselsan 101.166.052
Yapı ve Kredi Bank. 80.382.370
Global Yat. Holding 72.881.553
Tümosan Motor ve Traktör 53.171.308
Sasa Polyester 50.715.188
Tekfen Holding 49.447.337
Sabancı Holding 48.679.891
Beşiktaş Futbol Yat. 48.645.685

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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