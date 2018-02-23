Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 1.054.600.450
Garanti Bankası 382.072.
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|1.054.600.450
|Garanti Bankası
|382.072.576
|Kardemir (D)
|321.921.444
|Petkim
|223.151.560
|Tüpraş
|218.210.323
|Koza Altın
|207.637.313
|Emlak Konut GMYO
|178.669.222
|T. Halk Bankası
|169.024.068
|Ereğli Demir Celik
|166.093.043
|İş Bankası (C)
|149.515.202
|Enerjisa Enerji
|145.952.359
|Akbank
|128.715.927
|Aselsan
|101.166.052
|Yapı ve Kredi Bank.
|80.382.370
|Global Yat. Holding
|72.881.553
|Tümosan Motor ve Traktör
|53.171.308
|Sasa Polyester
|50.715.188
|Tekfen Holding
|49.447.337
|Sabancı Holding
|48.679.891
|Beşiktaş Futbol Yat.
|48.645.685
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)