Borsada endekslerin değişimi
24.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 24.12.2020 19:05
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.833-0,40BIST SINAİ2.2500,82BIST GIDA, İÇECEK1.9951,02BIST TEKSTIL, DERİ8400,36BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.833
|-0,40
|BIST SINAİ
|2.250
|0,82
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.995
|1,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|840
|0,36
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.059
|0,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.755
|1,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.790
|-0,61
|BIST METAL ANA
|4.110
|0,43
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.082
|-0,63
|BIST MADENCİLİK
|1.449
|9,56
|BIST HİZMETLER
|1.170
|0,27
|BIST ELEKTRİK
|85
|-0,95
|BIST ULAŞTIRMA
|1.701
|2,43
|BIST TURİZM
|284
|1,32
|BIST TİCARET
|3.587
|-0,36
|BIST İLETİŞİM
|404
|0,71
|BIST SPOR
|980
|-0,03
|BIST İNŞAAT
|1.450
|-0,26
|BIST MALİ
|1.518
|0,26
|BIST BANKA
|1.502
|0,00
|BIST SİGORTA
|5.880
|1,50
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|947
|-1,68
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.260
|1,01
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|643
|-1,85
|BIST TEKNOLOJİ
|1.902
|0,70
|BIST BİLİŞİM
|747
|1,46
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.150
|-1,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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