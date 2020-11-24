Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

24.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:48
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2691,07BIST SINAİ2.0381,06BIST GIDA, İÇECEK1.980-0,53BIST TEKSTIL, DERİ7921,56BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.2691,07
BIST SINAİ2.0381,06
BIST GIDA, İÇECEK1.980-0,53
BIST TEKSTIL, DERİ7921,56
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.1660,83
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.5030,52
BIST TAŞ, TOPRAK1.6641,77
BIST METAL ANA3.4830,99
BIST METAL EŞYA, MAKİNA2.9582,82
BIST MADENCİLİK1.253-0,65
BIST HİZMETLER1.1050,01
BIST ELEKTRİK812,59
BIST ULAŞTIRMA1.5081,91
BIST TURİZM2651,76
BIST TİCARET3.356-0,72
BIST İLETİŞİM398-0,53
BIST SPOR932-1,16
BIST İNŞAAT1.3940,15
BIST MALİ1.4230,27
BIST BANKA1.4530,60
BIST SİGORTA5.6110,30
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9240,55
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.141-0,23
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.6130,66
BIST TEKNOLOJİ1.8250,67
BIST BİLİŞİM6510,50
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.1650,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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