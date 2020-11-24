Borsada endekslerin değişimi
24.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2691,07BIST SINAİ2.0381,06BIST GIDA, İÇECEK1.980-0,53BIST TEKSTIL, DERİ7921,56BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.269
|1,07
|BIST SINAİ
|2.038
|1,06
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.980
|-0,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|792
|1,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.166
|0,83
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.503
|0,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.664
|1,77
|BIST METAL ANA
|3.483
|0,99
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.958
|2,82
|BIST MADENCİLİK
|1.253
|-0,65
|BIST HİZMETLER
|1.105
|0,01
|BIST ELEKTRİK
|81
|2,59
|BIST ULAŞTIRMA
|1.508
|1,91
|BIST TURİZM
|265
|1,76
|BIST TİCARET
|3.356
|-0,72
|BIST İLETİŞİM
|398
|-0,53
|BIST SPOR
|932
|-1,16
|BIST İNŞAAT
|1.394
|0,15
|BIST MALİ
|1.423
|0,27
|BIST BANKA
|1.453
|0,60
|BIST SİGORTA
|5.611
|0,30
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|924
|0,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.141
|-0,23
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|613
|0,66
|BIST TEKNOLOJİ
|1.825
|0,67
|BIST BİLİŞİM
|651
|0,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.165
|0,09
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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