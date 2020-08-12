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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.318 -3,82
BIST SINAİ 1.544 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 1.552 0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 589 -0,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.

Borsada endekslerin değişimi
12.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:44

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.318 -3,82
BIST SINAİ 1.544 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 1.552 0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 589 -0,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.102 -3,11
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 1.185 -0,64
BIST TAŞ, TOPRAK 1.206 0,22
BIST METAL ANA 2.561 1,31
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 2.146 0,53
BIST MADENCİLİK 1.259 -0,05
BIST HİZMETLER 1.007 1,21
BIST ELEKTRİK 61 0,63
BIST ULAŞTIRMA 1.345 -1,04
BIST TURİZM 184 -3,44
BIST TİCARET 3.178 1,32
BIST İLETİŞİM 392 2,75
BIST SPOR 597 0,02
BIST İNŞAAT 1.227 1,44
BIST MALİ 1.151 -0,07
BIST BANKA 1.140 -0,21
BIST SİGORTA 5.091 0,64
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 919 -0,82
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 932 0,36
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 514 -0,94
BIST TEKNOLOJİ 1.660 -1,20
BIST BİLİŞİM 520 0,49
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 979 -2,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

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