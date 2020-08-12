Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 3.318 -3,82
BIST SINAİ 1.544 0,19
BIST GIDA, İÇECEK 1.552 0,22
BIST TEKSTIL, DERİ 589 -0,15
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 1.
12.08.2020 18:41 | Son Güncelleme: 12.08.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|3.318
|-3,82
|BIST SINAİ
|1.544
|0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.552
|0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|589
|-0,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.102
|-3,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.185
|-0,64
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.206
|0,22
|BIST METAL ANA
|2.561
|1,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|2.146
|0,53
|BIST MADENCİLİK
|1.259
|-0,05
|BIST HİZMETLER
|1.007
|1,21
|BIST ELEKTRİK
|61
|0,63
|BIST ULAŞTIRMA
|1.345
|-1,04
|BIST TURİZM
|184
|-3,44
|BIST TİCARET
|3.178
|1,32
|BIST İLETİŞİM
|392
|2,75
|BIST SPOR
|597
|0,02
|BIST İNŞAAT
|1.227
|1,44
|BIST MALİ
|1.151
|-0,07
|BIST BANKA
|1.140
|-0,21
|BIST SİGORTA
|5.091
|0,64
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|919
|-0,82
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|932
|0,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|514
|-0,94
|BIST TEKNOLOJİ
|1.660
|-1,20
|BIST BİLİŞİM
|520
|0,49
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|979
|-2,35
Kaynak: AA