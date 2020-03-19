Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 92.241 -0,50
BIST SINAİ 98.935 0,10
BIST GIDA, İÇECEK 110.199 2,68
BIST TEKSTIL, DERİ 30.
19.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|92.241
|-0,50
|BIST SINAİ
|98.935
|0,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|110.199
|2,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|30.455
|-2,47
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|56.277
|-2,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|77.625
|-0,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|58.867
|0,63
|BIST METAL ANA
|196.324
|1,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|117.622
|-3,10
|BIST MADENCİLİK
|75.176
|1,29
|BIST HİZMETLER
|70.528
|0,69
|BIST ELEKTRİK
|3.606
|-1,56
|BIST ULAŞTIRMA
|89.288
|-1,24
|BIST TURİZM
|7.025
|-2,64
|BIST TİCARET
|225.590
|4,60
|BIST İLETİŞİM
|30.316
|-1,94
|BIST SPOR
|32.108
|-7,56
|BIST İNŞAAT
|86.988
|-1,82
|BIST MALİ
|96.065
|-1,41
|BIST BANKA
|115.575
|-3,25
|BIST SİGORTA
|301.531
|-2,47
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|60.477
|9,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|67.758
|1,01
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|29.942
|1,00
|BIST TEKNOLOJİ
|94.260
|-2,07
|BIST BİLİŞİM
|26.337
|0,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|66.273
|7,26
Kaynak: AA