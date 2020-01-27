Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 148.987 1,00
BIST SINAİ 146.878 -0,90
BIST GIDA, İÇECEK 159.205 -0,53
BIST TEKSTIL, DERİ 54.
27.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|148.987
|1,00
|BIST SINAİ
|146.878
|-0,90
|BIST GIDA, İÇECEK
|159.205
|-0,53
|BIST TEKSTIL, DERİ
|54.159
|0,60
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|99.557
|2,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|118.371
|-1,93
|BIST TAŞ, TOPRAK
|89.047
|0,61
|BIST METAL ANA
|258.209
|-1,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|192.103
|-0,41
|BIST MADENCİLİK
|112.134
|-0,69
|BIST HİZMETLER
|91.351
|-1,73
|BIST ELEKTRİK
|5.168
|0,14
|BIST ULAŞTIRMA
|175.272
|-3,28
|BIST TURİZM
|14.126
|0,73
|BIST TİCARET
|248.591
|-1,60
|BIST İLETİŞİM
|36.464
|-2,13
|BIST SPOR
|56.079
|0,99
|BIST İNŞAAT
|109.611
|0,54
|BIST MALİ
|145.730
|-1,61
|BIST BANKA
|175.112
|-1,60
|BIST SİGORTA
|392.405
|-0,58
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|90.838
|-0,03
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|104.141
|-2,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|46.379
|-0,21
|BIST TEKNOLOJİ
|119.801
|2,85
|BIST BİLİŞİM
|44.932
|4,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|60.003
|1,71
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA