27.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:40

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 148.987 1,00 BIST SINAİ 146.878 -0,90 BIST GIDA, İÇECEK 159.205 -0,53 BIST TEKSTIL, DERİ 54.159 0,60 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 99.557 2,51 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.371 -1,93 BIST TAŞ, TOPRAK 89.047 0,61 BIST METAL ANA 258.209 -1,17 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 192.103 -0,41 BIST MADENCİLİK 112.134 -0,69 BIST HİZMETLER 91.351 -1,73 BIST ELEKTRİK 5.168 0,14 BIST ULAŞTIRMA 175.272 -3,28 BIST TURİZM 14.126 0,73 BIST TİCARET 248.591 -1,60 BIST İLETİŞİM 36.464 -2,13 BIST SPOR 56.079 0,99 BIST İNŞAAT 109.611 0,54 BIST MALİ 145.730 -1,61 BIST BANKA 175.112 -1,60 BIST SİGORTA 392.405 -0,58 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.838 -0,03 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 104.141 -2,19 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.379 -0,21 BIST TEKNOLOJİ 119.801 2,85 BIST BİLİŞİM 44.932 4,24 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.003 1,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA