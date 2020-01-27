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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 148.987 1,00
BIST SINAİ 146.878 -0,90
BIST GIDA, İÇECEK 159.205 -0,53
BIST TEKSTIL, DERİ 54.

27.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 27.01.2020 18:40
Borsada endekslerin değişimi

'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 148.987 1,00
BIST SINAİ 146.878 -0,90
BIST GIDA, İÇECEK 159.205 -0,53
BIST TEKSTIL, DERİ 54.159 0,60
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 99.557 2,51
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 118.371 -1,93
BIST TAŞ, TOPRAK 89.047 0,61
BIST METAL ANA 258.209 -1,17
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 192.103 -0,41
BIST MADENCİLİK 112.134 -0,69
BIST HİZMETLER 91.351 -1,73
BIST ELEKTRİK 5.168 0,14
BIST ULAŞTIRMA 175.272 -3,28
BIST TURİZM 14.126 0,73
BIST TİCARET 248.591 -1,60
BIST İLETİŞİM 36.464 -2,13
BIST SPOR 56.079 0,99
BIST İNŞAAT 109.611 0,54
BIST MALİ 145.730 -1,61
BIST BANKA 175.112 -1,60
BIST SİGORTA 392.405 -0,58
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 90.838 -0,03
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 104.141 -2,19
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 46.379 -0,21
BIST TEKNOLOJİ 119.801 2,85
BIST BİLİŞİM 44.932 4,24
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 60.003 1,71

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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