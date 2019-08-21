21.08.2019 18:36

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:





Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 98.032 0,56 BIST SINAİ 110.484 -0,19 BIST GIDA, İÇECEK 120.064 -1,08 BIST TEKSTIL, DERİ 32.758 0,56 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.365 -0,03 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.676 2,59 BIST TAŞ, TOPRAK 55.077 0,20 BIST METAL ANA 162.431 -1,72 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.454 -0,51 BIST MADENCİLİK 84.376 -7,34 BIST HİZMETLER 73.881 -1,15 BIST ELEKTRİK 3.222 -1,01 BIST ULAŞTIRMA 135.438 0,22 BIST TURİZM 6.532 -0,71 BIST TİCARET 222.300 -1,39 BIST İLETİŞİM 29.901 -1,90 BIST SPOR 28.706 -0,21 BIST İNŞAAT 83.862 0,39 BIST MALİ 108.606 -0,50 BIST BANKA 131.648 -0,34 BIST SİGORTA 266.947 -2,00 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.776 -0,97 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.003 -0,72 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.007 -0,30 BIST TEKNOLOJİ 78.244 1,21 BIST BİLİŞİM 19.774 -2,29 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.075 -0,58

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)