Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 98.032 0,56
BIST SINAİ 110.484 -0,19
BIST GIDA, İÇECEK 120.064 -1,08
BIST TEKSTIL, DERİ 32.

21.08.2019 18:36
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:


Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 98.032 0,56
BIST SINAİ 110.484 -0,19
BIST GIDA, İÇECEK 120.064 -1,08
BIST TEKSTIL, DERİ 32.758 0,56
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 44.365 -0,03
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 111.676 2,59
BIST TAŞ, TOPRAK 55.077 0,20
BIST METAL ANA 162.431 -1,72
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 137.454 -0,51
BIST MADENCİLİK 84.376 -7,34
BIST HİZMETLER 73.881 -1,15
BIST ELEKTRİK 3.222 -1,01
BIST ULAŞTIRMA 135.438 0,22
BIST TURİZM 6.532 -0,71
BIST TİCARET 222.300 -1,39
BIST İLETİŞİM 29.901 -1,90
BIST SPOR 28.706 -0,21
BIST İNŞAAT 83.862 0,39
BIST MALİ 108.606 -0,50
BIST BANKA 131.648 -0,34
BIST SİGORTA 266.947 -2,00
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 42.776 -0,97
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 83.003 -0,72
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.007 -0,30
BIST TEKNOLOJİ 78.244 1,21
BIST BİLİŞİM 19.774 -2,29
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 31.075 -0,58
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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