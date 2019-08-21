Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 98.032 0,56
BIST SINAİ 110.484 -0,19
BIST GIDA, İÇECEK 120.064 -1,08
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
21.08.2019 18:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|98.032
|0,56
|BIST SINAİ
|110.484
|-0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|120.064
|-1,08
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.758
|0,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.365
|-0,03
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|111.676
|2,59
|BIST TAŞ, TOPRAK
|55.077
|0,20
|BIST METAL ANA
|162.431
|-1,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|137.454
|-0,51
|BIST MADENCİLİK
|84.376
|-7,34
|BIST HİZMETLER
|73.881
|-1,15
|BIST ELEKTRİK
|3.222
|-1,01
|BIST ULAŞTIRMA
|135.438
|0,22
|BIST TURİZM
|6.532
|-0,71
|BIST TİCARET
|222.300
|-1,39
|BIST İLETİŞİM
|29.901
|-1,90
|BIST SPOR
|28.706
|-0,21
|BIST İNŞAAT
|83.862
|0,39
|BIST MALİ
|108.606
|-0,50
|BIST BANKA
|131.648
|-0,34
|BIST SİGORTA
|266.947
|-2,00
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|42.776
|-0,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.003
|-0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.007
|-0,30
|BIST TEKNOLOJİ
|78.244
|1,21
|BIST BİLİŞİM
|19.774
|-2,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|31.075
|-0,58
Kaynak: AA