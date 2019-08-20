Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 97.489 1,78
BIST SINAİ 110.690 1,79
BIST GIDA, İÇECEK 121.373 3,23
BIST TEKSTIL, DERİ 32.
20.08.2019 18:38
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|97.489
|1,78
|BIST SINAİ
|110.690
|1,79
|BIST GIDA, İÇECEK
|121.373
|3,23
|BIST TEKSTIL, DERİ
|32.574
|0,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|44.376
|0,65
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|108.858
|2,27
|BIST TAŞ, TOPRAK
|54.966
|0,55
|BIST METAL ANA
|165.267
|1,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|138.162
|0,21
|BIST MADENCİLİK
|91.058
|3,18
|BIST HİZMETLER
|74.739
|-0,66
|BIST ELEKTRİK
|3.254
|-0,48
|BIST ULAŞTIRMA
|135.142
|0,02
|BIST TURİZM
|6.579
|-0,31
|BIST TİCARET
|225.426
|-0,61
|BIST İLETİŞİM
|30.481
|-1,52
|BIST SPOR
|28.766
|0,80
|BIST İNŞAAT
|83.535
|-0,20
|BIST MALİ
|109.151
|0,71
|BIST BANKA
|132.097
|0,76
|BIST SİGORTA
|272.408
|0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|43.195
|1,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|83.607
|0,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.086
|0,04
|BIST TEKNOLOJİ
|77.306
|2,17
|BIST BİLİŞİM
|20.237
|-0,83
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|31.256
|1,26
Kaynak: AA