Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.759 -0,15
BIST SINAİ 110.048 -0,27
BIST GIDA, İÇECEK 113.278 2,20
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|88.759
|-0,15
|BIST SINAİ
|110.048
|-0,27
|BIST GIDA, İÇECEK
|113.278
|2,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.283
|-0,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|43.392
|0,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|102.961
|-1,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.854
|-1,22
|BIST METAL ANA
|191.875
|-0,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|141.381
|0,04
|BIST MADENCİLİK
|68.153
|1,17
|BIST HİZMETLER
|72.098
|-1,56
|BIST ELEKTRİK
|3.210
|-0,79
|BIST ULAŞTIRMA
|143.909
|-1,99
|BIST TURİZM
|6.669
|0,59
|BIST TİCARET
|197.383
|-1,07
|BIST İLETİŞİM
|30.882
|-1,98
|BIST SPOR
|28.528
|-0,43
|BIST İNŞAAT
|87.272
|-1,55
|BIST MALİ
|117.962
|-0,94
|BIST BANKA
|147.111
|-1,54
|BIST SİGORTA
|265.334
|-0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|52.621
|-2,38
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.499
|-0,25
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|26.528
|0,78
|BIST TEKNOLOJİ
|78.364
|-0,82
|BIST BİLİŞİM
|20.301
|-0,62
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|27.033
|1,18
Kaynak: AA
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