Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 88.759 -0,15 BIST SINAİ 110.048 -0,27 BIST GIDA, İÇECEK 113.278 2,20 BIST TEKSTIL, DERİ 31.283 -0,23 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.392 0,06 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.961 -1,30 BIST TAŞ, TOPRAK 59.854 -1,22 BIST METAL ANA 191.875 -0,57 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.381 0,04 BIST MADENCİLİK 68.153 1,17 BIST HİZMETLER 72.098 -1,56 BIST ELEKTRİK 3.210 -0,79 BIST ULAŞTIRMA 143.909 -1,99 BIST TURİZM 6.669 0,59 BIST TİCARET 197.383 -1,07 BIST İLETİŞİM 30.882 -1,98 BIST SPOR 28.528 -0,43 BIST İNŞAAT 87.272 -1,55 BIST MALİ 117.962 -0,94 BIST BANKA 147.111 -1,54 BIST SİGORTA 265.334 -0,34 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.621 -2,38 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.499 -0,25 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.528 0,78 BIST TEKNOLOJİ 78.364 -0,82 BIST BİLİŞİM 20.301 -0,62 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.033 1,18

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)