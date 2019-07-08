Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.759 -0,15
BIST SINAİ 110.048 -0,27
BIST GIDA, İÇECEK 113.278 2,20
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 88.759 -0,15
BIST SINAİ 110.048 -0,27
BIST GIDA, İÇECEK 113.278 2,20
BIST TEKSTIL, DERİ 31.283 -0,23
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 43.392 0,06
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 102.961 -1,30
BIST TAŞ, TOPRAK 59.854 -1,22
BIST METAL ANA 191.875 -0,57
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 141.381 0,04
BIST MADENCİLİK 68.153 1,17
BIST HİZMETLER 72.098 -1,56
BIST ELEKTRİK 3.210 -0,79
BIST ULAŞTIRMA 143.909 -1,99
BIST TURİZM 6.669 0,59
BIST TİCARET 197.383 -1,07
BIST İLETİŞİM 30.882 -1,98
BIST SPOR 28.528 -0,43
BIST İNŞAAT 87.272 -1,55
BIST MALİ 117.962 -0,94
BIST BANKA 147.111 -1,54
BIST SİGORTA 265.334 -0,34
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 52.621 -2,38
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.499 -0,25
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 26.528 0,78
BIST TEKNOLOJİ 78.364 -0,82
BIST BİLİŞİM 20.301 -0,62
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 27.033 1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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