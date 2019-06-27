Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.194 -0,53
BIST SINAİ 111.606 1,13
BIST GIDA, İÇECEK 111.350 1,31
BIST TEKSTIL, DERİ 31.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.194 -0,53
BIST SINAİ 111.606 1,13
BIST GIDA, İÇECEK 111.350 1,31
BIST TEKSTIL, DERİ 31.594 0,68
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.204 0,73
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 103.813 0,87
BIST TAŞ, TOPRAK 59.188 0,40
BIST METAL ANA 197.622 1,68
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 143.550 1,25
BIST MADENCİLİK 74.627 0,47
BIST HİZMETLER 69.324 1,16
BIST ELEKTRİK 3.015 0,69
BIST ULAŞTIRMA 139.018 2,01
BIST TURİZM 6.409 -0,22
BIST TİCARET 182.633 1,58
BIST İLETİŞİM 31.000 0,78
BIST SPOR 27.686 0,79
BIST İNŞAAT 83.060 -1,50
BIST MALİ 111.014 0,23
BIST BANKA 133.037 0,23
BIST SİGORTA 268.060 -0,24
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 55.044 -3,13
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.132 0,40
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.441 -0,51
BIST TEKNOLOJİ 78.881 1,41
BIST BİLİŞİM 20.505 1,06
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 26.228 0,24
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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