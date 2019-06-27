Borsada endekslerin değişimi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 85.194 -0,53
BIST SINAİ 111.606 1,13
BIST GIDA, İÇECEK 111.350 1,31
BIST TEKSTIL, DERİ 31.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|85.194
|-0,53
|BIST SINAİ
|111.606
|1,13
|BIST GIDA, İÇECEK
|111.350
|1,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|31.594
|0,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|42.204
|0,73
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|103.813
|0,87
|BIST TAŞ, TOPRAK
|59.188
|0,40
|BIST METAL ANA
|197.622
|1,68
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|143.550
|1,25
|BIST MADENCİLİK
|74.627
|0,47
|BIST HİZMETLER
|69.324
|1,16
|BIST ELEKTRİK
|3.015
|0,69
|BIST ULAŞTIRMA
|139.018
|2,01
|BIST TURİZM
|6.409
|-0,22
|BIST TİCARET
|182.633
|1,58
|BIST İLETİŞİM
|31.000
|0,78
|BIST SPOR
|27.686
|0,79
|BIST İNŞAAT
|83.060
|-1,50
|BIST MALİ
|111.014
|0,23
|BIST BANKA
|133.037
|0,23
|BIST SİGORTA
|268.060
|-0,24
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|55.044
|-3,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|87.132
|0,40
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|25.441
|-0,51
|BIST TEKNOLOJİ
|78.881
|1,41
|BIST BİLİŞİM
|20.505
|1,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|26.228
|0,24
Kaynak: AA
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