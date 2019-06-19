Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.119 -0,39 BIST SINAİ 110.148 -0,49 BIST GIDA, İÇECEK 109.390 0,49 BIST TEKSTIL, DERİ 30.845 -0,58 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.005 0,19 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.452 -1,15 BIST TAŞ, TOPRAK 57.644 -0,83 BIST METAL ANA 189.725 -0,66 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.361 0,95 BIST MADENCİLİK 71.404 -2,50 BIST HİZMETLER 69.393 -0,82 BIST ELEKTRİK 3.006 -0,42 BIST ULAŞTIRMA 141.704 -1,05 BIST TURİZM 6.412 -1,08 BIST TİCARET 185.471 -0,56 BIST İLETİŞİM 30.411 -1,27 BIST SPOR 26.405 -0,57 BIST İNŞAAT 80.088 -0,10 BIST MALİ 108.387 0,97 BIST BANKA 127.342 2,00 BIST SİGORTA 270.348 -0,50 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.274 -2,53 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.822 -0,30 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.537 0,43 BIST TEKNOLOJİ 77.778 -1,77 BIST BİLİŞİM 19.697 1,17 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.895 0,10

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)