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Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 83.119 -0,39
BIST SINAİ 110.148 -0,49
BIST GIDA, İÇECEK 109.390 0,49
BIST TEKSTIL, DERİ 30.

Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ 83.119 -0,39
BIST SINAİ 110.148 -0,49
BIST GIDA, İÇECEK 109.390 0,49
BIST TEKSTIL, DERİ 30.845 -0,58
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 42.005 0,19
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 106.452 -1,15
BIST TAŞ, TOPRAK 57.644 -0,83
BIST METAL ANA 189.725 -0,66
BIST METAL EŞYA, MAKİNA 139.361 0,95
BIST MADENCİLİK 71.404 -2,50
BIST HİZMETLER 69.393 -0,82
BIST ELEKTRİK 3.006 -0,42
BIST ULAŞTIRMA 141.704 -1,05
BIST TURİZM 6.412 -1,08
BIST TİCARET 185.471 -0,56
BIST İLETİŞİM 30.411 -1,27
BIST SPOR 26.405 -0,57
BIST İNŞAAT 80.088 -0,10
BIST MALİ 108.387 0,97
BIST BANKA 127.342 2,00
BIST SİGORTA 270.348 -0,50
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 69.274 -2,53
BIST HOLDİNG VE YATIRIM 86.822 -0,30
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.537 0,43
BIST TEKNOLOJİ 77.778 -1,77
BIST BİLİŞİM 19.697 1,17
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.895 0,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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