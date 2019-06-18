Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:



Sektör Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST KOBİ SANAYİ 83.444 0,02 BIST SINAİ 110.689 1,70 BIST GIDA, İÇECEK 108.852 3,12 BIST TEKSTIL, DERİ 31.025 1,69 BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM 41.923 0,72 BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK 107.686 0,86 BIST TAŞ, TOPRAK 58.129 0,98 BIST METAL ANA 190.988 1,46 BIST METAL EŞYA, MAKİNA 138.047 3,22 BIST MADENCİLİK 73.235 0,71 BIST HİZMETLER 69.968 1,82 BIST ELEKTRİK 3.019 0,75 BIST ULAŞTIRMA 143.211 1,90 BIST TURİZM 6.482 0,34 BIST TİCARET 186.508 1,85 BIST İLETİŞİM 30.802 2,28 BIST SPOR 26.557 0,32 BIST İNŞAAT 80.169 0,54 BIST MALİ 107.345 2,46 BIST BANKA 124.849 2,59 BIST SİGORTA 271.700 0,27 BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG 71.073 -5,36 BIST HOLDİNG VE YATIRIM 87.083 2,66 BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. 25.427 1,66 BIST TEKNOLOJİ 79.177 1,89 BIST BİLİŞİM 19.469 2,48 BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. 25.870 2,57

Kaynak: AA

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)