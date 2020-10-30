Borsada en çok değer kazanan hisseler
30.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:47
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.812,80 1.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.812,80
|1.648,00
|10,00
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|2,55
|2,32
|9,91
|Otokar
|181,10
|166,70
|8,64
|Ford Otosan
|108,00
|100,80
|7,14
|Tofaş Oto Fabrikası
|26,72
|25,50
|4,78
|Arçelik
|26,88
|25,74
|4,43
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,40
|34,00
|4,12
|Doğan Holding
|2,43
|2,36
|2,97
|İş Yatırım Menkul Değerler
|10,49
|10,21
|2,74
|Ereğli Demir Çelik
|9,53
|9,29
|2,58
|Brisa
|14,85
|14,51
|2,34
|Aksa
|8,07
|7,90
|2,15
|Petkim
|4,11
|4,03
|1,99
|Alarko Holding
|6,19
|6,08
|1,81
|Odaş Elektrik
|3,11
|3,06
|1,63
|Sabancı Holding
|8,23
|8,10
|1,60
|Pınar Et ve Un
|24,50
|24,18
|1,32
|Çelebi
|69,50
|68,65
|1,24
|Emlak Konut GMYO
|1,72
|1,70
|1,18
|Akçansa
|12,52
|12,39
|1,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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