Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Borsada en çok değer kazanan hisseler

30.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 30.10.2020 18:47
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.812,80 1.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.812,80 1.648,00 10,00
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,55 2,32 9,91
Otokar 181,10 166,70 8,64
Ford Otosan 108,00 100,80 7,14
Tofaş Oto Fabrikası 26,72 25,50 4,78
Arçelik 26,88 25,74 4,43
ARD Bilişim Teknolojileri 35,40 34,00 4,12
Doğan Holding 2,43 2,36 2,97
İş Yatırım Menkul Değerler 10,49 10,21 2,74
Ereğli Demir Çelik 9,53 9,29 2,58
Brisa 14,85 14,51 2,34
Aksa 8,07 7,90 2,15
Petkim 4,11 4,03 1,99
Alarko Holding 6,19 6,08 1,81
Odaş Elektrik 3,11 3,06 1,63
Sabancı Holding 8,23 8,10 1,60
Pınar Et ve Un 24,50 24,18 1,32
Çelebi 69,50 68,65 1,24
Emlak Konut GMYO 1,72 1,70 1,18
Akçansa 12,52 12,39 1,05
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu
Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu
Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi
Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi
İşsizlik en çok gençleri etkiledi
İşsizlik en çok gençleri etkiledi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Donald Trump İlham Aliyev Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Enes Batur Sevim Emre Gökhan Alkan Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Erol Bulut Eddie Newton Josef De Souza Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 19:03:55. #1.14#
title