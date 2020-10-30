Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Kartonsan 1.812,80 1.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Kartonsan 1.812,80 1.648,00 10,00 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,55 2,32 9,91 Otokar 181,10 166,70 8,64 Ford Otosan 108,00 100,80 7,14 Tofaş Oto Fabrikası 26,72 25,50 4,78 Arçelik 26,88 25,74 4,43 ARD Bilişim Teknolojileri 35,40 34,00 4,12 Doğan Holding 2,43 2,36 2,97 İş Yatırım Menkul Değerler 10,49 10,21 2,74 Ereğli Demir Çelik 9,53 9,29 2,58 Brisa 14,85 14,51 2,34 Aksa 8,07 7,90 2,15 Petkim 4,11 4,03 1,99 Alarko Holding 6,19 6,08 1,81 Odaş Elektrik 3,11 3,06 1,63 Sabancı Holding 8,23 8,10 1,60 Pınar Et ve Un 24,50 24,18 1,32 Çelebi 69,50 68,65 1,24 Emlak Konut GMYO 1,72 1,70 1,18 Akçansa 12,52 12,39 1,05 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Kargo şirketi ekonomiye 'en çok katkı' sağlayanlar arasında gösterildi İşsizlik en çok gençleri etkiledi