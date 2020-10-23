Borsada en çok değer kazanan hisseler
23.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.238,20 1.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Kartonsan
|1.238,20
|1.125,70
|9,99
|Pınar Et ve Un
|26,92
|24,48
|9,97
|Brisa
|15,65
|14,56
|7,49
|Alcatel Lucent Teletaş
|34,72
|32,42
|7,09
|Pınar Süt
|22,88
|21,68
|5,54
|T.S.K.B.
|1,82
|1,73
|5,20
|Alkim Kimya
|15,95
|15,19
|5,00
|Doğuş Otomotiv
|19,53
|18,76
|4,10
|Otokar
|170,50
|164,00
|3,96
|Ereğli Demir Çelik
|10,08
|9,71
|3,81
|Çemtaş
|14,72
|14,23
|3,44
|Sasa Polyester
|16,89
|16,35
|3,30
|Aksa
|8,47
|8,20
|3,29
|Deva Holding
|22,90
|22,22
|3,06
|Netaş Telekomünikasyon
|22,68
|22,14
|2,44
|MLP Sağlık
|18,30
|17,90
|2,23
|Doğan Holding
|2,49
|2,44
|2,05
|Eczacıbaşı İlaç
|7,15
|7,01
|2,00
|Zorlu Enerji
|2,75
|2,70
|1,85
|Tümosan Motor ve Traktör
|11,36
|11,16
|1,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500