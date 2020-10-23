Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Borsada en çok değer kazanan hisseler

23.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 23.10.2020 18:50
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.238,20 1.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Kartonsan 1.238,20 1.125,70 9,99
Pınar Et ve Un 26,92 24,48 9,97
Brisa 15,65 14,56 7,49
Alcatel Lucent Teletaş 34,72 32,42 7,09
Pınar Süt 22,88 21,68 5,54
T.S.K.B. 1,82 1,73 5,20
Alkim Kimya 15,95 15,19 5,00
Doğuş Otomotiv 19,53 18,76 4,10
Otokar 170,50 164,00 3,96
Ereğli Demir Çelik 10,08 9,71 3,81
Çemtaş 14,72 14,23 3,44
Sasa Polyester 16,89 16,35 3,30
Aksa 8,47 8,20 3,29
Deva Holding 22,90 22,22 3,06
Netaş Telekomünikasyon 22,68 22,14 2,44
MLP Sağlık 18,30 17,90 2,23
Doğan Holding 2,49 2,44 2,05
Eczacıbaşı İlaç 7,15 7,01 2,00
Zorlu Enerji 2,75 2,70 1,85
Tümosan Motor ve Traktör 11,36 11,16 1,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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