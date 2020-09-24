Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Garanti Bankası 7,01 6,58 6,53

Akbank 5,04 4,76 5,88 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 7,01 6,58 6,53 Akbank 5,04 4,76 5,88 Sabancı Holding 7,86 7,45 5,50 Gözde Girişim 5,58 5,30 5,28 Yapı ve Kredi Bankası 2,11 2,02 4,46 İş Bankası (C) 5,23 5,02 4,18 Vakıflar Bankası 4,14 3,98 4,02 Alarko Holding 6,03 5,80 3,97 Aselsan 16,97 16,36 3,73 Tümosan Motor ve Traktör 7,89 7,61 3,68 Tat Gıda 10,61 10,25 3,51 İş Yatırım Menkul Değerler 8,38 8,10 3,46 Albaraka Türk 1,53 1,48 3,38 Şekerbank 1,59 1,54 3,25 Halkbank 5,19 5,03 3,18 Koç Holding 14,53 14,12 2,90 Good-Year 5,27 5,13 2,73 Borusan Mannesmann 13,70 13,35 2,62 Türk Telekom 6,92 6,77 2,22 Migros Ticaret 40,94 40,16 1,94 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara