Borsada en çok değer kazanan hisseler
24.09.2020 18:43 | Son Güncelleme: 24.09.2020 18:47
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Garanti Bankası 7,01 6,58 6,53
Akbank 5,04 4,76 5,88 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Garanti Bankası
|7,01
|6,58
|6,53
|Akbank
|5,04
|4,76
|5,88
|Sabancı Holding
|7,86
|7,45
|5,50
|Gözde Girişim
|5,58
|5,30
|5,28
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,11
|2,02
|4,46
|İş Bankası (C)
|5,23
|5,02
|4,18
|Vakıflar Bankası
|4,14
|3,98
|4,02
|Alarko Holding
|6,03
|5,80
|3,97
|Aselsan
|16,97
|16,36
|3,73
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,89
|7,61
|3,68
|Tat Gıda
|10,61
|10,25
|3,51
|İş Yatırım Menkul Değerler
|8,38
|8,10
|3,46
|Albaraka Türk
|1,53
|1,48
|3,38
|Şekerbank
|1,59
|1,54
|3,25
|Halkbank
|5,19
|5,03
|3,18
|Koç Holding
|14,53
|14,12
|2,90
|Good-Year
|5,27
|5,13
|2,73
|Borusan Mannesmann
|13,70
|13,35
|2,62
|Türk Telekom
|6,92
|6,77
|2,22
|Migros Ticaret
|40,94
|40,16
|1,94
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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