Borsada en çok değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Netaş Telekom.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Netaş Telekom.
|7,69
|7,32
|5,05
|Hektaş
|14,00
|13,35
|4,87
|Çelebi
|94,45
|90,60
|4,25
|İhlas Gayrimenkul
|1,05
|1,01
|3,96
|Gübre Fabrik.
|3,63
|3,50
|3,71
|Şok Marketler
|10,48
|10,12
|3,56
|Aselsan
|19,58
|18,95
|3,32
|Park Elek.Madencilik
|3,02
|2,93
|3,07
|Alarko Holding
|3,42
|3,32
|3,01
|İpek Doğal Enerji
|5,32
|5,18
|2,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,27
|4,16
|2,64
|Parsan
|16,34
|15,95
|2,45
|Tüpraş
|143,40
|140,00
|2,43
|Coca Cola İçecek
|34,00
|33,26
|2,22
|Pegasus
|48,56
|47,52
|2,19
|Polisan Holding
|2,34
|2,29
|2,18
|Gözde Girişim
|2,82
|2,76
|2,17
|TAV Havalimanları
|25,64
|25,10
|2,15
|Soda Sanayii
|6,24
|6,11
|2,13
|İhlas Holding
|0,49
|0,48
|2,08
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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