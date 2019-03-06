Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 37,10 35,46 4,62
Türk Traktör 36,00...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|37,10
|35,46
|4,62
|Türk Traktör
|36,00
|34,42
|4,59
|Migros Ticaret
|16,52
|15,83
|4,36
|Metro Holding
|0,78
|0,75
|4,00
|Vestel
|10,67
|10,27
|3,89
|Galatasaray Sportif
|1,43
|1,38
|3,62
|Gözde Girişim
|3,73
|3,61
|3,32
|Anel Elektrik
|1,90
|1,85
|2,70
|Anadolu Efes
|20,66
|20,12
|2,68
|Deva Holding
|3,92
|3,82
|2,62
|Şok Marketler
|10,67
|10,40
|2,60
|Trakya Cam
|3,96
|3,86
|2,59
|Polisan Holding
|7,00
|6,83
|2,49
|Şişe Cam
|6,65
|6,49
|2,47
|Ülker Bisküvi
|19,70
|19,23
|2,44
|Çelebi
|67,20
|65,60
|2,44
|Ford Otosan
|54,90
|53,60
|2,43
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|2,12
|2,36
|İş Bankası (C)
|6,02
|5,89
|2,21
|Gübre Fabrik.
|3,26
|3,20
|1,87
Kaynak: AA