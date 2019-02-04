Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) ICBC Turkey Bank 4,35 4,03 7,94 Gübre Fabrik. 3,42 3,25 5,23 Yataş 5,08 4,85 4,74 Kartonsan 376,00 360,00 4,44 Gersan Elektrik 3,60 3,45 4,35 Ege Endüstri 397,40 382,80 3,81 Arçelik 18,91 18,25 3,62 Türk Telekom 5,16 4,98 3,61 Gözde Girişim 3,38 3,29 2,74 Doğan Holding 1,15 1,12 2,68 GSD Holding 0,89 0,87 2,30 Şok Marketler 11,25 11,00 2,27 Petkim 5,85 5,72 2,27 Hürriyet Gzt. 0,97 0,95 2,11 Alarko GMYO 48,88 47,90 2,05 Verusa Holding 17,38 17,11 1,58 İttifak Holding 3,06 3,02 1,32 Pegasus 29,50 29,12 1,30 Türk Hava Yolları 14,95 14,76 1,29 Global Yat. Holding 3,60 3,56 1,12

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA