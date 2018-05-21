Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İpek Doğal Enerji 5,15 4,76 8,19 Borusan Mannesmann 9,70 9,25 4,86 Kardemir (D) 5,13 4,91 4,48 Koza Madencilik 7,01 6,74 4,01 Türk Hava Yolları 16,90 16,35 3,36 İhlas Holding 0,35 0,34 2,94 Sasa Polyester 9,75 9,49 2,74 Aksa 11,93 11,64 2,49 Net Holding 1,81 1,77 2,26 Mavi Giyim 45,80 44,80 2,23 Otokar 74,75 73,20 2,12 Park Elek.Madencilik 3,01 2,95 2,03 Ege Endüstri 318,00 311,80 1,99 Brisa 6,29 6,17 1,94 Soda Sanayii 5,37 5,27 1,90 Metro Holding 1,09 1,07 1,87 Koza Altın 45,84 45,02 1,82 Tekfen Holding 15,29 15,04 1,66 Anadolu Cam 2,58 2,54 1,57 Ereğli Demir Çelik 11,66 11,48 1,57

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)