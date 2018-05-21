Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İpek Doğal Enerji 5,15 4,76 8,19
Borusan Mannesmann 9,70...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İpek Doğal Enerji
|5,15
|4,76
|8,19
|Borusan Mannesmann
|9,70
|9,25
|4,86
|Kardemir (D)
|5,13
|4,91
|4,48
|Koza Madencilik
|7,01
|6,74
|4,01
|Türk Hava Yolları
|16,90
|16,35
|3,36
|İhlas Holding
|0,35
|0,34
|2,94
|Sasa Polyester
|9,75
|9,49
|2,74
|Aksa
|11,93
|11,64
|2,49
|Net Holding
|1,81
|1,77
|2,26
|Mavi Giyim
|45,80
|44,80
|2,23
|Otokar
|74,75
|73,20
|2,12
|Park Elek.Madencilik
|3,01
|2,95
|2,03
|Ege Endüstri
|318,00
|311,80
|1,99
|Brisa
|6,29
|6,17
|1,94
|Soda Sanayii
|5,37
|5,27
|1,90
|Metro Holding
|1,09
|1,07
|1,87
|Koza Altın
|45,84
|45,02
|1,82
|Tekfen Holding
|15,29
|15,04
|1,66
|Anadolu Cam
|2,58
|2,54
|1,57
|Ereğli Demir Çelik
|11,66
|11,48
|1,57