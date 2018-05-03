Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ayen Enerji 4,97 4,44 11,94
Banvit 15,91 15,19 4,74 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ayen Enerji
|4,97
|4,44
|11,94
|Banvit
|15,91
|15,19
|4,74
|Kardemir (D)
|4,35
|4,24
|2,59
|TAV Havalimanları
|23,10
|22,60
|2,21
|Galatasaray Sportif
|2,28
|2,24
|1,79
|Kartonsan
|260,60
|256,10
|1,76
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,92
|5,83
|1,54
|Aksa Enerji
|4,08
|4,02
|1,49
|Good-Year
|3,58
|3,53
|1,42
|Koza Madencilik
|6,19
|6,11
|1,31
|Enerjisa Enerji
|7,01
|6,94
|1,01
|Kipa Ticaret
|2,07
|2,05
|0,98
|Yataş
|26,20
|25,96
|0,92
|ICBC Turkey Bank
|6,23
|6,18
|0,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|4,01
|3,98
|0,75
|Coca Cola İçecek
|35,20
|35,06
|0,40
|Anel Elektrik
|2,71
|2,70
|0,37
|Alarko GMYO
|45,00
|44,84
|0,36
|Netaş Telekom.
|11,50
|11,48
|0,17
|Afyon Çimento
|6,43
|6,42
|0,16