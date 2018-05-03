Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ayen Enerji 4,97 4,44 11,94 Banvit 15,91 15,19 4,74 Kardemir (D) 4,35 4,24 2,59 TAV Havalimanları 23,10 22,60 2,21 Galatasaray Sportif 2,28 2,24 1,79 Kartonsan 260,60 256,10 1,76 Tümosan Motor ve Traktör 5,92 5,83 1,54 Aksa Enerji 4,08 4,02 1,49 Good-Year 3,58 3,53 1,42 Koza Madencilik 6,19 6,11 1,31 Enerjisa Enerji 7,01 6,94 1,01 Kipa Ticaret 2,07 2,05 0,98 Yataş 26,20 25,96 0,92 ICBC Turkey Bank 6,23 6,18 0,81 Yapı ve Kredi Bank. 4,01 3,98 0,75 Coca Cola İçecek 35,20 35,06 0,40 Anel Elektrik 2,71 2,70 0,37 Alarko GMYO 45,00 44,84 0,36 Netaş Telekom. 11,50 11,48 0,17 Afyon Çimento 6,43 6,42 0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)