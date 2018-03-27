Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Sinpaş GMYO 0,74 0,69 7,25 Ford Otosan 65,65 62,30 5,38 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 54,15 52,35 3,44 Emlak Konut GMYO 2,60 2,52 3,17 Trakya Cam 5,04 4,91 2,65 Eczacıbaşı İlaç 4,27 4,16 2,64 Odaş Elektrik 6,87 6,71 2,38 İhlas Holding 0,49 0,48 2,08 İhlas Gayrimenkul 1,78 1,75 1,71 Ülker Bisküvi 22,32 21,98 1,55 Soda Sanayii 5,42 5,34 1,50 Doğuş Otomotiv 8,40 8,28 1,45 İş GMYO 1,28 1,26 1,19 Metro Holding 1,00 0,99 1,01 Gübre Fabrik. 4,12 4,08 0,98 Kartonsan 288,00 285,60 0,84 Garanti Bankası 10,89 10,80 0,83 Enka İnşaat 5,40 5,36 0,75 Enerjisa Enerji 7,11 7,06 0,71 T.S.K.B. 1,55 1,54 0,65

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)