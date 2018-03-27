Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Sinpaş GMYO 0,74 0,69 7,25
Ford Otosan 65,65 62,30 5,38 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Sinpaş GMYO
|0,74
|0,69
|7,25
|Ford Otosan
|65,65
|62,30
|5,38
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|54,15
|52,35
|3,44
|Emlak Konut GMYO
|2,60
|2,52
|3,17
|Trakya Cam
|5,04
|4,91
|2,65
|Eczacıbaşı İlaç
|4,27
|4,16
|2,64
|Odaş Elektrik
|6,87
|6,71
|2,38
|İhlas Holding
|0,49
|0,48
|2,08
|İhlas Gayrimenkul
|1,78
|1,75
|1,71
|Ülker Bisküvi
|22,32
|21,98
|1,55
|Soda Sanayii
|5,42
|5,34
|1,50
|Doğuş Otomotiv
|8,40
|8,28
|1,45
|İş GMYO
|1,28
|1,26
|1,19
|Metro Holding
|1,00
|0,99
|1,01
|Gübre Fabrik.
|4,12
|4,08
|0,98
|Kartonsan
|288,00
|285,60
|0,84
|Garanti Bankası
|10,89
|10,80
|0,83
|Enka İnşaat
|5,40
|5,36
|0,75
|Enerjisa Enerji
|7,11
|7,06
|0,71
|T.S.K.B.
|1,55
|1,54
|0,65