Borsada en çok değer kazanan hisseler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun

Borsada en çok değer kazanan hisseler

24.11.2020 18:45 | Son Güncelleme: 24.11.2020 18:49
Borsada en çok değer kazanan hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)DO-CO479,60436,0010,00Ege Endüstri1.712,701.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
DO-CO479,60436,0010,00
Ege Endüstri1.712,701.557,0010,00
Otokar236,60215,1010,00
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,612,389,66
Brisa19,5017,819,49
Çelebi90,0584,906,07
Good-Year7,887,475,49
Mavi Giyim49,8047,285,33
Ford Otosan124,50119,004,62
Enerjisa Enerji10,5010,044,58
Yataş11,8611,364,40
Kordsa Teknik Tekstil14,4013,804,35
Aygaz12,7512,224,34
Pegasus58,1555,754,30
Net Holding3,363,234,02
TAV Havalimanları19,3918,753,41
Petkim4,053,923,32
Tekfen Holding15,6315,153,17
Çemtaş15,1614,703,13
Oyak Çimento8,238,002,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

İlgili Haberler

Doğu Marmara'da en çok konuk Kocaeli'nde satıldı
Doğu Marmara'da en çok konuk Kocaeli'nde satıldı
Pandemi ihracattaki yükselişi durduramadı; En çok ihracat Almanya'ya
Pandemi ihracattaki yükselişi durduramadı; En çok ihracat Almanya'ya
Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor
Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Murat Kurum Mustafa Şentop Fahrettin Koca Ekrem İmamoğlu
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Öykü Karayel Fatih Artman
Spor Falcao Cenk Tosun Okan Buruk Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Medya İstifa Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Borsada en çok değer kazanan hisseler - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.11.2020 18:50:27. #1.14#
title