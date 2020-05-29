Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Arçelik 15,77 16,62 -5,11
İpek Doğal Enerji 14,75 15,48 -4,72 ...
29.05.2020 18:51 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:51
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Arçelik
|15,77
|16,62
|-5,11
|İpek Doğal Enerji
|14,75
|15,48
|-4,72
|Koza Madencilik
|12,06
|12,58
|-4,13
|Selçuk Ecza Deposu
|8,16
|8,48
|-3,77
|Ford Otosan
|61,85
|64,05
|-3,43
|Enka İnşaat
|5,49
|5,68
|-3,35
|Sabancı Holding
|8,30
|8,58
|-3,26
|Koç Holding
|16,14
|16,66
|-3,12
|Netaş Telekomünikasyon
|14,49
|14,91
|-2,82
|Sasa Polyester
|10,20
|10,48
|-2,67
|Coca Cola İçecek
|40,52
|41,60
|-2,60
|Alkim Kimya
|11,69
|11,99
|-2,50
|Tofaş Oto Fabrikası
|22,24
|22,78
|-2,37
|Klimasan Klima
|16,92
|17,26
|-1,97
|Şok Marketler
|11,70
|11,93
|-1,93
|Türk Telekom
|7,43
|7,57
|-1,85
|Otokar
|133,50
|135,90
|-1,77
|Çelebi
|88,05
|89,60
|-1,73
|Soda Sanayii
|5,64
|5,73
|-1,66
|MLP Sağlık
|16,73
|17,00
|-1,59
Kaynak: AA