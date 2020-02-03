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Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 4,50 4,74 -5,06
Şok Marketler 10,31 10,80 -4,54 ...

03.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.02.2020 18:50
Borsada en çok değer kaybeden hisseler

'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Anadolu Cam 4,50 4,74 -5,06
Şok Marketler 10,31 10,80 -4,54
Anadolu Grubu Holding 19,43 20,02 -2,95
Soda Sanayii 6,46 6,65 -2,86
Koza Altın 78,55 80,15 -2,00
Ereğli Demir Çelik 9,17 9,33 -1,71
Enka İnşaat 6,93 7,05 -1,70
TAV Havalimanları 26,80 27,24 -1,62
Otokar 159,70 162,30 -1,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,93 2,97 -1,35
Batı Çimento 3,70 3,75 -1,33
Ford Otosan 74,10 75,00 -1,20
İş GMYO 1,86 1,88 -1,06
Tofaş Oto. Fab. 26,12 26,40 -1,06
Doğan Holding 2,02 2,04 -0,98
Sasa Polyester 8,08 8,15 -0,86
Migros Ticaret 25,00 25,20 -0,79
T.S.K.B. 1,36 1,37 -0,73
İş Fin.Kir. 4,33 4,36 -0,69
Deva Holding 11,15 11,22 -0,62

Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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