Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
ASELSAN 17,44 18,60 -6,24
Polisan Holding 2,17 2,31 -6,06 ...
07.08.2019 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|ASELSAN
|17,44
|18,60
|-6,24
|Polisan Holding
|2,17
|2,31
|-6,06
|Park Elek.Madencilik
|2,87
|3,05
|-5,90
|İş Fin.Kir.
|2,28
|2,42
|-5,79
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,63
|1,72
|-5,23
|Parsan
|13,16
|13,84
|-4,91
|Şişe Cam
|4,34
|4,56
|-4,82
|Ereğli Demir Çelik
|6,73
|7,07
|-4,81
|Soda Sanayii
|5,78
|6,07
|-4,78
|Çemtaş
|5,08
|5,33
|-4,69
|Gözde Girişim
|2,58
|2,70
|-4,44
|Tekfen Holding
|21,34
|22,30
|-4,30
|Anadolu Cam
|2,55
|2,66
|-4,14
|Emlak Konut GMYO
|1,18
|1,23
|-4,07
|İhlas Holding
|0,49
|0,51
|-3,92
|ICBC Turkey Bank
|3,19
|3,32
|-3,92
|Göltaş Çimento
|10,24
|10,65
|-3,85
|İhlas Gayrimenkul
|1,04
|1,08
|-3,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|3,95
|4,10
|-3,66
|Gersan Elektrik
|2,15
|2,23
|-3,59
Kaynak: AA