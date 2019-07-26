Borsada en çok değer kaybeden hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özderici GMYO 0,81 0,84 -3,57
Ülker Bisküvi 18,30 18,80 -2,66...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Özderici GMYO
|0,81
|0,84
|-3,57
|Ülker Bisküvi
|18,30
|18,80
|-2,66
|Şok Marketler
|10,08
|10,31
|-2,23
|Anadolu Cam
|2,83
|2,89
|-2,08
|Çemtaş
|5,83
|5,91
|-1,35
|Ford Otosan
|62,60
|63,40
|-1,26
|Çelebi
|92,75
|93,80
|-1,12
|MLP Sağlık
|11,50
|11,63
|-1,12
|İş GMYO
|0,97
|0,98
|-1,02
|TAV Havalimanları
|24,76
|25,00
|-0,96
|Koza Madencilik
|6,86
|6,92
|-0,87
|Pegasus
|46,94
|47,34
|-0,84
|Soda Sanayii
|6,30
|6,35
|-0,79
|Anadolu Efes
|21,46
|21,60
|-0,65
|Ege Endüstri
|542,40
|545,00
|-0,48
|Enerjisa Enerji
|6,29
|6,32
|-0,47
|Hektaş
|13,30
|13,35
|-0,37
|Mavi Giyim
|42,00
|42,12
|-0,28
|Vestel
|9,71
|9,73
|-0,21
|Kordsa Teknik Tekstil
|12,28
|12,30
|-0,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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