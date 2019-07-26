Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özderici GMYO 0,81 0,84 -3,57
Ülker Bisküvi 18,30 18,80 -2,66...

Borsada en çok değer kaybeden hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Özderici GMYO 0,81 0,84 -3,57
Ülker Bisküvi 18,30 18,80 -2,66
Şok Marketler 10,08 10,31 -2,23
Anadolu Cam 2,83 2,89 -2,08
Çemtaş 5,83 5,91 -1,35
Ford Otosan 62,60 63,40 -1,26
Çelebi 92,75 93,80 -1,12
MLP Sağlık 11,50 11,63 -1,12
İş GMYO 0,97 0,98 -1,02
TAV Havalimanları 24,76 25,00 -0,96
Koza Madencilik 6,86 6,92 -0,87
Pegasus 46,94 47,34 -0,84
Soda Sanayii 6,30 6,35 -0,79
Anadolu Efes 21,46 21,60 -0,65
Ege Endüstri 542,40 545,00 -0,48
Enerjisa Enerji 6,29 6,32 -0,47
Hektaş 13,30 13,35 -0,37
Mavi Giyim 42,00 42,12 -0,28
Vestel 9,71 9,73 -0,21
Kordsa Teknik Tekstil 12,28 12,30 -0,16

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA
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