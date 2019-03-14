Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Coca Cola İçecek 34,16 35,08 -2,62
Deva Holding 4,25...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Coca Cola İçecek
|34,16
|35,08
|-2,62
|Deva Holding
|4,25
|4,36
|-2,52
|Kerevitaş Gıda
|1,69
|1,73
|-2,31
|Şişe Cam
|6,40
|6,53
|-1,99
|Bim Mağazalar
|84,80
|86,40
|-1,85
|Netaş Telekom.
|7,81
|7,94
|-1,64
|Net Holding
|1,89
|1,92
|-1,56
|Gentaş
|1,99
|2,02
|-1,49
|Tüpraş
|149,20
|151,30
|-1,39
|Eczacıbaşı İlaç
|3,07
|3,11
|-1,29
|İhlas Gayrimenkul
|0,89
|0,90
|-1,11
|Alarko Holding
|2,78
|2,81
|-1,07
|Enerjisa Enerji
|5,64
|5,70
|-1,05
|Garanti Bankası
|9,08
|9,16
|-0,87
|TAV Havalimanları
|25,46
|25,68
|-0,86
|Türk Telekom
|5,21
|5,25
|-0,76
|Zorlu Enerji
|1,40
|1,41
|-0,71
|Hektaş
|11,47
|11,55
|-0,69
|Şok Marketler
|9,17
|9,23
|-0,65
|Beşiktaş Futbol Yat.
|1,57
|1,58
|-0,63
Kaynak: AA