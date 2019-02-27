Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
İhlas Gayrimenkul 0,93 1,01 -7,92
Kartonsan 374,00...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İhlas Gayrimenkul
|0,93
|1,01
|-7,92
|Kartonsan
|374,00
|400,90
|-6,71
|Metro Holding
|0,74
|0,78
|-5,13
|İttifak Holding
|3,61
|3,80
|-5,00
|Pegasus
|28,66
|30,00
|-4,47
|ASELSAN
|24,56
|25,64
|-4,21
|Çelebi
|60,40
|62,85
|-3,90
|Coca Cola İçecek
|32,86
|34,16
|-3,81
|Anadolu Efes
|20,32
|21,10
|-3,70
|Mavi Giyim
|41,48
|43,06
|-3,67
|Galatasaray Sportif
|1,49
|1,54
|-3,25
|Türk Hava Yolları
|14,00
|14,39
|-2,71
|Ülker Bisküvi
|19,32
|19,83
|-2,57
|Şişe Cam
|6,76
|6,93
|-2,45
|Gentaş
|1,99
|2,04
|-2,45
|Netaş Telekom.
|8,14
|8,34
|-2,40
|TAV Havalimanları
|27,14
|27,80
|-2,37
|Parsan
|10,33
|10,58
|-2,36
|Trakya Cam
|3,85
|3,94
|-2,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|3,05
|3,12
|-2,24
Kaynak: AA