Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Doğan Holding 1,23 1,30 -5,38
İhlas Holding 0,36 0,38 -5,26 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Doğan Holding
|1,23
|1,30
|-5,38
|İhlas Holding
|0,36
|0,38
|-5,26
|Özderici GMYO
|6,50
|6,84
|-4,97
|Turkcell
|10,60
|11,06
|-4,16
|Tüpraş
|118,00
|122,90
|-3,99
|Garanti Bankası
|5,95
|6,19
|-3,88
|MLP Sağlık
|10,35
|10,76
|-3,81
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|4,49
|4,66
|-3,65
|Şok Marketler
|7,12
|7,38
|-3,52
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,68
|1,74
|-3,45
|Koza Madencilik
|5,75
|5,95
|-3,36
|Akbank
|5,76
|5,96
|-3,36
|Petkim
|5,51
|5,70
|-3,33
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,19
|1,23
|-3,25
|Anadolu Efes
|20,90
|21,56
|-3,06
|Turcas Petrol
|1,59
|1,64
|-3,05
|Gersan Elektrik
|4,01
|4,13
|-2,91
|Yataş
|3,73
|3,84
|-2,86
|Karsan Otomotiv
|1,38
|1,42
|-2,82
|ICBC Turkey Bank
|4,64
|4,77
|-2,73