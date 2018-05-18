Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Gözde Girişim 3,41 3,60 -5,28
Kardemir (D) 4,91 5,16 -4,84 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gözde Girişim
|3,41
|3,60
|-5,28
|Kardemir (D)
|4,91
|5,16
|-4,84
|İhlas Holding
|0,34
|0,35
|-2,86
|Emlak Konut GMYO
|2,33
|2,39
|-2,51
|Mavi Giyim
|44,80
|45,80
|-2,18
|Türk Traktör
|54,05
|55,10
|-1,91
|Netaş Telekom.
|9,57
|9,75
|-1,85
|TAV Havalimanları
|21,44
|21,84
|-1,83
|İş GMYO
|1,10
|1,12
|-1,79
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,87
|1,90
|-1,58
|ASELSAN
|24,00
|24,36
|-1,48
|Galatasaray Sportif
|2,15
|2,18
|-1,38
|Turcas Petrol
|1,94
|1,96
|-1,02
|Trakya Cam
|4,18
|4,22
|-0,95
|Aksa
|11,64
|11,75
|-0,94
|Bera Holding
|2,24
|2,26
|-0,88
|Göltaş Çimento
|48,46
|48,88
|-0,86
|İhlas Gayrimenkul
|1,16
|1,17
|-0,85
|T.S.K.B.
|1,24
|1,25
|-0,80
|Deva Holding
|3,82
|3,85
|-0,78