Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ayen Enerji 8,27 9,52 -13,13
Çemaş Döküm 2,43 2,79 -12,90 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ayen Enerji
|8,27
|9,52
|-13,13
|Çemaş Döküm
|2,43
|2,79
|-12,90
|Anadolu Cam
|3,20
|3,32
|-3,61
|Yataş
|33,80
|35,00
|-3,43
|Anel Elektrik
|3,14
|3,25
|-3,38
|Datagate Bilgisayar
|11,14
|11,47
|-2,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,37
|0,38
|-2,63
|Park Elek.Madencilik
|4,16
|4,26
|-2,35
|Banvit
|15,85
|16,22
|-2,28
|Galatasaray Sportif
|2,34
|2,39
|-2,09
|Koç Holding
|15,65
|15,98
|-2,07
|Kardemir (D)
|3,83
|3,91
|-2,05
|Doğuş Otomotiv
|7,97
|8,13
|-1,97
|Sasa Polyester
|14,42
|14,68
|-1,77
|Bera Holding
|2,83
|2,88
|-1,74
|Global Yat. Holding
|4,01
|4,08
|-1,72
|Trakya Cam
|5,00
|5,08
|-1,57
|Aksa Enerji
|4,39
|4,46
|-1,57
|ASELSAN
|30,22
|30,68
|-1,50
|Tofaş Oto. Fab.
|26,50
|26,86
|-1,34