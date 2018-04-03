Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ayen Enerji 8,27 9,52 -13,13 Çemaş Döküm 2,43 2,79 -12,90 Anadolu Cam 3,20 3,32 -3,61 Yataş 33,80 35,00 -3,43 Anel Elektrik 3,14 3,25 -3,38 Datagate Bilgisayar 11,14 11,47 -2,88 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 0,38 -2,63 Park Elek.Madencilik 4,16 4,26 -2,35 Banvit 15,85 16,22 -2,28 Galatasaray Sportif 2,34 2,39 -2,09 Koç Holding 15,65 15,98 -2,07 Kardemir (D) 3,83 3,91 -2,05 Doğuş Otomotiv 7,97 8,13 -1,97 Sasa Polyester 14,42 14,68 -1,77 Bera Holding 2,83 2,88 -1,74 Global Yat. Holding 4,01 4,08 -1,72 Trakya Cam 5,00 5,08 -1,57 Aksa Enerji 4,39 4,46 -1,57 ASELSAN 30,22 30,68 -1,50 Tofaş Oto. Fab. 26,50 26,86 -1,34

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)