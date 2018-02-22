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Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 17,46 18,08 -3,43
Bera Holding 2,55 2,63 -3,04 ...

Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 17,46 18,08 -3,43
Bera Holding 2,55 2,63 -3,04
Brisa 7,17 7,37 -2,71
Erbosan 81,25 83,40 -2,58
İhlas Holding 0,47 0,48 -2,08
Koza Altın 33,42 34,10 -1,99
Kordsa Global 7,39 7,54 -1,99
TAV Havalimanları 22,04 22,34 -1,34
Doğuş Otomotiv 8,49 8,59 -1,16
Ak Enerji 0,92 0,93 -1,08
Vestel 10,16 10,27 -1,07
Bim Mağazalar 73,30 74,05 -1,01
Banvit 19,06 19,25 -0,99
İpek Doğal Enerji 5,09 5,14 -0,97
Aselsan 32,16 32,46 -0,92
Borusan Mannesmann 12,82 12,93 -0,85
T. Halk Bankası 9,52 9,60 -0,83
MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,32 18,46 -0,76
Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 53,60 54,00 -0,74
Koza Madencilik 5,45 5,49 -0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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