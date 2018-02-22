Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Tekfen Holding 17,46 18,08 -3,43 Bera Holding 2,55 2,63 -3,04 Brisa 7,17 7,37 -2,71 Erbosan 81,25 83,40 -2,58 İhlas Holding 0,47 0,48 -2,08 Koza Altın 33,42 34,10 -1,99 Kordsa Global 7,39 7,54 -1,99 TAV Havalimanları 22,04 22,34 -1,34 Doğuş Otomotiv 8,49 8,59 -1,16 Ak Enerji 0,92 0,93 -1,08 Vestel 10,16 10,27 -1,07 Bim Mağazalar 73,30 74,05 -1,01 Banvit 19,06 19,25 -0,99 İpek Doğal Enerji 5,09 5,14 -0,97 Aselsan 32,16 32,46 -0,92 Borusan Mannesmann 12,82 12,93 -0,85 T. Halk Bankası 9,52 9,60 -0,83 MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş. 18,32 18,46 -0,76 Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret 53,60 54,00 -0,74 Koza Madencilik 5,45 5,49 -0,73

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)