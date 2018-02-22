Borsada En Çok Değer Kaybeden Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tekfen Holding 17,46 18,08 -3,43
Bera Holding 2,55 2,63 -3,04 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tekfen Holding
|17,46
|18,08
|-3,43
|Bera Holding
|2,55
|2,63
|-3,04
|Brisa
|7,17
|7,37
|-2,71
|Erbosan
|81,25
|83,40
|-2,58
|İhlas Holding
|0,47
|0,48
|-2,08
|Koza Altın
|33,42
|34,10
|-1,99
|Kordsa Global
|7,39
|7,54
|-1,99
|TAV Havalimanları
|22,04
|22,34
|-1,34
|Doğuş Otomotiv
|8,49
|8,59
|-1,16
|Ak Enerji
|0,92
|0,93
|-1,08
|Vestel
|10,16
|10,27
|-1,07
|Bim Mağazalar
|73,30
|74,05
|-1,01
|Banvit
|19,06
|19,25
|-0,99
|İpek Doğal Enerji
|5,09
|5,14
|-0,97
|Aselsan
|32,16
|32,46
|-0,92
|Borusan Mannesmann
|12,82
|12,93
|-0,85
|T. Halk Bankası
|9,52
|9,60
|-0,83
|MLP Sağlık Hizmetleri A.Ş.
|18,32
|18,46
|-0,76
|Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret
|53,60
|54,00
|-0,74
|Koza Madencilik
|5,45
|5,49
|-0,73
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)