Borsada değer kazanan hisseler Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)

Karel Elektronik 19,14 17,40 10,00

TAV Havalimanları 17,48 16,60 5,30 ...

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Karel Elektronik 19,14 17,40 10,00 TAV Havalimanları 17,48 16,60 5,30 Türk Hava Yolları 11,01 10,69 2,99 Ereğli Demir Çelik 7,76 7,64 1,57 Pegasus 48,36 47,82 1,13 Arçelik 23,26 23,08 0,78 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: AA