Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Karel Elektronik 19,14 17,40 10,00
TAV Havalimanları 17,48 16,60 5,30 ...
04.08.2020 18:37 | Son Güncelleme: 04.08.2020 18:40
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 6 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 6 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Karel Elektronik
|19,14
|17,40
|10,00
|TAV Havalimanları
|17,48
|16,60
|5,30
|Türk Hava Yolları
|11,01
|10,69
|2,99
|Ereğli Demir Çelik
|7,76
|7,64
|1,57
|Pegasus
|48,36
|47,82
|1,13
|Arçelik
|23,26
|23,08
|0,78
Kaynak: AA