Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Yataş 5,25 5,07 3,55
Hektaş 14,97 14,51 3,17
Gübre Fabrik.
07.08.2019 18:50
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Yataş
|5,25
|5,07
|3,55
|Hektaş
|14,97
|14,51
|3,17
|Gübre Fabrik.
|3,66
|3,57
|2,52
|Migros Ticaret
|17,11
|16,69
|2,52
|Özderici GMYO
|0,82
|0,80
|2,50
|Koza Altın
|59,00
|57,90
|1,90
|Enerjisa Enerji
|6,10
|5,99
|1,84
|Bim Mağazalar
|46,72
|45,96
|1,65
|Anadolu Grubu Holding
|11,93
|11,75
|1,53
|Eczacıbaşı İlaç
|2,33
|2,31
|0,87
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,65
|2,63
|0,76
|Galatasaray Sportif
|1,49
|1,48
|0,68
|Garanti Bankası
|9,81
|9,76
|0,51
|Çelebi
|91,10
|90,80
|0,33
|Mavi Giyim
|39,40
|39,30
|0,25
|Pegasus
|48,70
|48,66
|0,08
Kaynak: AA