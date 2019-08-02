Borsada değer kazanan hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse senedi Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Park Elek.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 16 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 16 hisse senedi
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Park Elek.Madencilik
|3,09
|3,02
|2,32
|Çemtaş
|5,59
|5,48
|2,01
|Polisan Holding
|2,38
|2,34
|1,71
|Alarko GMYO
|42,20
|41,52
|1,64
|MLP Sağlık
|11,87
|11,70
|1,45
|Parsan
|16,56
|16,34
|1,35
|Migros Ticaret
|17,01
|16,80
|1,25
|Vestel
|9,53
|9,44
|0,95
|Türk Traktör
|35,00
|34,70
|0,86
|Gözde Girişim
|2,84
|2,82
|0,71
|Galatasaray Sportif
|1,48
|1,47
|0,68
|Ülker Bisküvi
|18,62
|18,50
|0,65
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,70
|1,69
|0,59
|Alarko Holding
|3,44
|3,42
|0,58
|Gübre Fabrik.
|3,65
|3,63
|0,55
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,66
|2,65
|0,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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