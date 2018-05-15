Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 6,82 6,28 8,60
İpek Doğal Enerji 4,81 4,59 4,79 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Koza Madencilik
|6,82
|6,28
|8,60
|İpek Doğal Enerji
|4,81
|4,59
|4,79
|Bera Holding
|2,23
|2,15
|3,72
|Kipa Ticaret
|2,01
|1,94
|3,61
|Koza Altın
|43,30
|42,00
|3,10
|Datagate Bilgisayar
|6,77
|6,62
|2,27
|Metro Holding
|1,01
|0,99
|2,02
|Sasa Polyester
|9,75
|9,58
|1,78
|Çemtaş
|5,25
|5,16
|1,74
|Ereğli Demir Çelik
|11,28
|11,09
|1,71
|Enerjisa Enerji
|6,64
|6,53
|1,68
|Tekfen Holding
|15,26
|15,06
|1,33
|Alarko GMYO
|43,70
|43,20
|1,16