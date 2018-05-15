Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 6,82 6,28 8,60
İpek Doğal Enerji 4,81 4,59 4,79 ...

Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 13 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 13 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Koza Madencilik 6,82 6,28 8,60
İpek Doğal Enerji 4,81 4,59 4,79
Bera Holding 2,23 2,15 3,72
Kipa Ticaret 2,01 1,94 3,61
Koza Altın 43,30 42,00 3,10
Datagate Bilgisayar 6,77 6,62 2,27
Metro Holding 1,01 0,99 2,02
Sasa Polyester 9,75 9,58 1,78
Çemtaş 5,25 5,16 1,74
Ereğli Demir Çelik 11,28 11,09 1,71
Enerjisa Enerji 6,64 6,53 1,68
Tekfen Holding 15,26 15,06 1,33
Alarko GMYO 43,70 43,20 1,16
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş