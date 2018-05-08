Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ereğli Demir Çelik 10,31 9,88 4,35 Kardemir (D) 4,10 3,96 3,54 MLP Sağlık 16,60 16,38 1,34 TAV Havalimanları 21,14 20,88 1,25 Trakya Cam 4,50 4,45 1,12 Ege Endüstri 318,10 316,00 0,66 Bim Mağazalar 68,65 68,20 0,66 Turkcell 12,60 12,55 0,40 Şişe Cam 4,44 4,43 0,23 Datagate Bilgisayar 7,50 7,49 0,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)