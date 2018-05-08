Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ereğli Demir Çelik 10,31 9,88 4,35
Kardemir (D) 4,10 3,96 3,54 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ereğli Demir Çelik
|10,31
|9,88
|4,35
|Kardemir (D)
|4,10
|3,96
|3,54
|MLP Sağlık
|16,60
|16,38
|1,34
|TAV Havalimanları
|21,14
|20,88
|1,25
|Trakya Cam
|4,50
|4,45
|1,12
|Ege Endüstri
|318,10
|316,00
|0,66
|Bim Mağazalar
|68,65
|68,20
|0,66
|Turkcell
|12,60
|12,55
|0,40
|Şişe Cam
|4,44
|4,43
|0,23
|Datagate Bilgisayar
|7,50
|7,49
|0,13