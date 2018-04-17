Borsada Değer Kazanan Hisseler
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Ayen Enerji 5,60 5,39 3,90
ICBC Turkey Bank 5,02 4,89 2,66 ...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Ayen Enerji
|5,60
|5,39
|3,90
|ICBC Turkey Bank
|5,02
|4,89
|2,66
|Afyon Çimento
|6,88
|6,74
|2,08
|TAV Havalimanları
|25,10
|24,60
|2,03
|Sasa Polyester
|12,84
|12,63
|1,66
|Bim Mağazalar
|71,10
|70,60
|0,71
|Koç Holding
|14,80
|14,70
|0,68
|Türk Telekom
|6,14
|6,10
|0,66
|Turkcell
|14,20
|14,16
|0,28
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|9,53
|9,52
|0,11