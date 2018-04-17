Borsada Değer Kazanan Hisseler

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kazanan 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) Değer kazanan 10 hisse Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ayen Enerji 5,60 5,39 3,90 ICBC Turkey Bank 5,02 4,89 2,66 Afyon Çimento 6,88 6,74 2,08 TAV Havalimanları 25,10 24,60 2,03 Sasa Polyester 12,84 12,63 1,66 Bim Mağazalar 71,10 70,60 0,71 Koç Holding 14,80 14,70 0,68 Türk Telekom 6,14 6,10 0,66 Turkcell 14,20 14,16 0,28 Flap Kongre Toplantı Hiz. 9,53 9,52 0,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)